Malore Tacconi | il figlio | «I medici sono sollevati Spero la Juve gli faccia un regalo»

(Di martedì 10 maggio 2022), ilAndrea fa il punto della situazione sulle condizioni di papà Stefano. Ecco le sue dichiarazioni Ildi Stefano, Andrea, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per parlare delle condizioni del padre. Di seguito le sue parole. BUONE NOTIZIE – «Per la prima volta ho sentito idavvero positivi,. Papà è in forte miglioramento, è ancora leggermente sedato, ma sopratutto perché bisogna tenerlo calmo: se fosse per lui, si staccherebbe già tutto e uscirebbe dall’ospedale».– «Gli ho detto che mercoledì sera si gioca la finale di Coppa Italia e che giovedì lo aggiornerò sul risultato. Speriamo che lantus possa fargli un, visto che ...

