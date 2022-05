Katherine Kelly Lang: grave incidente per la Brooke di “Beautiful” (Di martedì 10 maggio 2022) L’attrice Katherine Kelly Lang, nota per il ruolo di Brooke Logan in Beautiful – personaggio che interpreta da decenni – ha avuto un grave incidente a cavallo. Un posto da favola, il tiepido sole e il suo amato cavallo. La gita con gli amici lontani dal caos della metropoli sarebbe stata perfetta se non fosse … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 10 maggio 2022) L’attrice, nota per il ruolo diLogan in– personaggio che interpreta da decenni – ha avuto una cavallo. Un posto da favola, il tiepido sole e il suo amato cavallo. La gita con gli amici lontani dal caos della metropoli sarebbe stata perfetta se non fosse … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

infoitcultura : Katherine Kelly Lang: brutto incidente a cavallo per il volto di Brooke Logan - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Katherine Kelly Lang operata dopo un brutto incidente: paura per Brooke di #Beautiful, costretta ad allontanarsi dal set https… - zazoomblog : Katherine Kelly Lang: brutto incidente a cavallo per il volto di Brooke Logan - #Katherine #Kelly #Lang: #brutto - occhio_notizie : ?? Incidente a cavallo per Brooke di #Beautiful, Katherine Kelly Lang: “Ho tre ossa rotte”??? - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Spiacevole episodio per Katherine Kelly Lang, l’attrice volto di Brooke Logan in Beautiful, finita in ospedale con tre ossa ro… -