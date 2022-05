Isola dei Famosi, Roger Balduino infrange il regolamento: “Ti abbiamo beccato, hai cercato di corrompere il medico”. Lui reagisce così (Di martedì 10 maggio 2022) “Ridi, ridi”. così Ilary Blasi ha accolto Roger Balduino in zona nomination, durante la puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda ieri 9 maggio. Della serie: “Ride bene chi ride ultimo”. La conduttrice ha infatti spiegato: “Allora Roger, noi ti abbiamo beccato. Tu hai commesso una infrazione. Sai di cosa parlo?”. Silenzio. Allora Blasi ha aggiunto: “Hai cercato di corrompere il medico dandogli un biglietto da mandare ad Estefania (Bernal, con cui il giovane ha un flirt, ndr)”. La ragazza argentina si trova infatti ora in un’altra spiaggia – Playa Sgamada – dalla quale potrebbe tornare in gioco oppure in Italia. Il messaggio del modello brasiliano conteneva parole d’amore verso l’amata, di cui sente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) “Ridi, ridi”.Ilary Blasi ha accoltoin zona nomination, durante la puntata dell’deiandata in onda ieri 9 maggio. Della serie: “Ride bene chi ride ultimo”. La conduttrice ha infatti spiegato: “Allora, noi ti. Tu hai commesso una infrazione. Sai di cosa parlo?”. Silenzio. Allora Blasi ha aggiunto: “Haidiildandogli un biglietto da mandare ad Estefania (Bernal, con cui il giovane ha un flirt, ndr)”. La ragazza argentina si trova infatti ora in un’altra spiaggia – Playa Sgamada – dalla quale potrebbe tornare in gioco oppure in Italia. Il messaggio del modello brasiliano conteneva parole d’amore verso l’amata, di cui sente ...

Advertising

RealGossipland : Minacce di morte a L'Isola dei Famosi? Ecco cosa è successo SPOILER QUI - adelina_eyre : RT @divanomat: mercedesz ormai membro acquisito dei cucarachi questo team si assembla per osmosi grazie all’aria respirata nello studio di… - FQMagazineit : Isola dei Famosi, Roger Balduino infrange il regolamento: “Ti abbiamo beccato, hai cercato di corrompere il medico”… - adelina_eyre : RT @JordeenFairy: mercedesz e roger il corna gate che farà vincere ad edoardo l’isola dei famosi - Malvy34087444 : RT @Rickae_22: Nicolas Vaporidis in mezzo ad ogni litigata e me lo volete fare fuori, non capite un cazzo dei reality #isola -