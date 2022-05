Inter, CdS: “Simone Inzaghi tenta la grande impresa” (Di martedì 10 maggio 2022) Inter, CDS- Come apre il CdS per la squadra Inter e per il proprio mister questa settimana sarà davvero decisiva per l’Inter, per il futuro e non solo. La squadra nerazzurra domani andrà in scena in quel di Roma per la finale di Coppa Italia, tra pochi giorni sarà in Sardegna per il grande scontro che può valere la salvezza al Cagliari, ma la disfatta scudetto per i nerazzurri. Per Inzaghi giorni da brivido dove la stagione assume dimensioni davvero gigantesche che possono sicuramente anche cambiare le sorti della sua panchina, tra conferma con statuto oppure le altre scelte della società che non sta ferma. “Inzaghi contro tutti”, titola il Corriere dello Sport oggi in apertura. Tra Coppa Italia e volata scudetto, l’Inter deciderà anche la bagarre salvezza. Niente ... Leggi su seriea24 (Di martedì 10 maggio 2022), CDS- Come apre il CdS per la squadrae per il proprio mister questa settimana sarà davvero decisiva per l’, per il futuro e non solo. La squadra nerazzurra domani andrà in scena in quel di Roma per la finale di Coppa Italia, tra pochi giorni sarà in Sardegna per ilscontro che può valere la salvezza al Cagliari, ma la disfatta scudetto per i nerazzurri. Pergiorni da brivido dove la stagione assume dimensioni davvero gigantesche che possono sicuramente anche cambiare le sorti della sua panchina, tra conferma con statuto oppure le altre scelte della società che non sta ferma. “contro tutti”, titola il Corriere dello Sport oggi in apertura. Tra Coppa Italia e volata scudetto, l’deciderà anche la bagarre salvezza. Niente ...

Advertising

internewsit : Inter, che unità! Domani all'Olimpico anche tutti i dipendenti del club - CdS - - internewsit : Inzaghi-Juventus e la macchia in Coppa Italia. Domani per il riscatto - CdS - - internewsit : Inzaghi, no variazioni nella routine. Ecco come si avvicina alla finale - CdS - - internewsit : Zhang, niente evento di beneficenza per affiancare la squadra - CdS - - fcin1908it : EDICOLA CDS – Inter tra Coppa e volata scudetto: Inzaghi contro tutti -