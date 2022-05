Il “riscaldamento” di Charles Leclerc | sfida Beckham a calcio tennis nel paddock del Gran Premio di Formula 1 – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 maggio 2022) Il “warm up” di: il pilota della Ferrari in1 si riscalda giocando acon David. Il siparietto dellasi è consumato neldeldi1 a Miami, negli Stati Uniti, dove per la prima volta nella storia della F1 si è corso su un circuito in questa località. “Non potevo desiderare un warm up e unmigliore per la gara di ieri. Grazie per essere passato David”. Scrive il pilota nel post di accompagnamento alpubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.