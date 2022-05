Advertising

HansSars2 : RT @buzzax66: #Kharkiv i russi abbandonano i corpi dei loro soldati #SlavaUkraine #StopPutinNOW #PutinWarCriminal #StandingWithUkraine #Pu… - jadarf1 : RT @Gianl1974: Circa 32.000 russi hanno inviato richieste per trovare i loro soldati. Le mogli e le madri dei soldati russi stanno contatta… - ilgiornale : Poche ore fa i soldati di #Putin hanno lanciato missili termobarici contro le loro stesse truppe e posizioni. 'Tali… - buzzax66 : #Kharkiv i russi abbandonano i corpi dei loro soldati #SlavaUkraine #StopPutinNOW #PutinWarCriminal… - 57Davide : RT @uaworldit: Ci sono oltre 1000 soldati ucraini ancora nell'acciaieria Azovstal di Mariupol. Molti di loro sono gravemente feriti, dice I… -

Corriere della Sera

Biden come Roosevelt. Nel giorno in cui nella Piazza Rossa si celebra la vittoria contro i nazisti durante la seconda guerra mondiale, nello Studio Ovale il presidente americano ha dato il via libera ...... la guerra continua, i fronti si spostano, le scoperte degli eccidi compiuti dairussi ...migliaia di manifestanti pacifisti e il divieto per i giornalisti russi di chiamare le cose con il... «I loro soldati iniziano a disobbedire»: così la guerra di logoramento pesa sulle truppe 14.44 - L'ambasciata tedesca a Kiev, chiusa a metà febbraio a causa della guerra, riaprirà. Lo ha annunciato la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, sul posto, secondo quanto riportano alc ...Sberleffo ai russi, alle loro celebrazioni del giorno della Vittoria."Qualcuno dei soldati asserragliati nella acciaieria è riuscito nell'impresa di piantarla in un punto ben visibile. Video diffuso ...