I dati sui vaccini non pubblicati da EMA

(Di martedì 10 maggio 2022) Ci risiamo, tocca un’altra volta occuparci di un articolo apparso su ByoBlu, stavolta a firma Michele Crudelini, che il 6 maggio titolava: L’EMA NON PUBBLICA ISUIDA GENNAIO 2021: “SONO COPERTI DAL SEGRETO MILITARE” L’articolo sostiene che l’EMA (European Medicines Agency) non stia pubblicandosull’efficacia e sicurezza vaccinale fin dal 29 gennaio 2021: Finora, a distanza di un anno e mezzo dalla somministrazione del primo vaccino, l’EMA ha pubblicato un solo di questi report e risale al 29 gennaio 2021. L’aspetto sorprendente è che in quel documento, di sole 2 pagine, si faceva un chiaro riferimento a futuri report di aggiornamento: “L’EMA pubblicherà aggiornamenti mensili sulla sicurezza per tutti iCOVID-19 autorizzati, in linea con le misure di trasparenza eccezionali per COVID-19”. ...