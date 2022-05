Dirty Dancing ottiene ufficialmente un sequel: torna anche Jennifer Grey (Di martedì 10 maggio 2022) Dirty Dancing sta per tornare con un film sequel e con la presenza di Jennifer Grey, che nel film originale di fine Anni ’80 ha interpretato Baby. “Nessuno può mettere Baby in un angolo”, neppure a distanza di 35 anni. La celebre battuta che tutti coloro che hanno visto dal 1987 Dircy Dancing – Balli … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 10 maggio 2022)sta perre con un filme con la presenza di, che nel film originale di fine Anni ’80 ha interpretato Baby. “Nessuno può mettere Baby in un angolo”, neppure a distanza di 35 anni. La celebre battuta che tutti coloro che hanno visto dal 1987 Dircy– Balli … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

wannabebrave__ : NO NO E NO VOI DIRTY DANCING NON ME LO DOVETE TOCCARE SE MI ROVINATE UN ALTRO CLASSICO VI VENGO A BRUCIARE CASA - gianluigidellac : RT @badtasteit: #DirtyDancing: Jonathan Levine regista del nuovo film, ecco nuovi dettagli - gianluigidellac : RT @Screenweek: #DirtyDancing #JonathanLevine dirigerà il sequel con #JenniferGrey - Screenweek : #DirtyDancing #JonathanLevine dirigerà il sequel con #JenniferGrey - badtasteit : #DirtyDancing: Jonathan Levine regista del nuovo film, ecco nuovi dettagli -