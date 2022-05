Detto Fatto, cosa va in onda al posto di Bianca Guaccero? (Di martedì 10 maggio 2022) cosa va in onda al posto di Detto Fatto? Questa è la domanda che molti telespettatori si chiedono. Andiamo a scoprire insieme cosa ci sarà. Negli ultimi anni, Detto Fatto è stato uno dei programmi che hanno saputo creare grande interesse. Prima con Caterina Balivo e poi con Bianca Guaccero, la trasmissione ha saputo creare un grande legame con gli spettatori. Questa, però, ha visto il suo capitolo finale proprio alcuni giorni fa. Per questo motivo, molti si chiedono cosa andrà in onda al suo posto. FacebookPer moltissimo tempo, Detto Fatto ha tenuto compagnia tanti italiani. Il programma era posizionato nella fascia ... Leggi su chenews (Di martedì 10 maggio 2022)va inaldi? Questa è la domanda che molti telespettatori si chiedono. Andiamo a scoprire insiemeci sarà. Negli ultimi anni,è stato uno dei programmi che hanno saputo creare grande interesse. Prima con Caterina Balivo e poi con, la trasmissione ha saputo creare un grande legame con gli spettatori. Questa, però, ha visto il suo capitolo finale proprio alcuni giorni fa. Per questo motivo, molti si chiedonoandrà inal suo. FacebookPer moltissimo tempo,ha tenuto compagnia tanti italiani. Il programma era posizionato nella fascia ...

Advertising

Giorgiolaporta : 80milioni sono quasi il doppio di 49, eppure il fatto che un ex premier di #sinistra abbia detto queste cose, è sta… - CottarelliCPI : Lavrov a Zona Bianca ha detto che i più antisemiti sono gli ebrei, come Zelensky. Secondo lui anche Hitler avrebbe… - NicolaPorro : “Avevamo fatto una proposta a Stati Uniti e Gran Bretagna…”. Cos’ha detto ieri #Lavrov sul rischio di una guerra at… - MichaelGiulian2 : RT @marina101902: Una al supermercato mi ha detto “ ma vai a cagare “ perché le ho fatto notare che avrebbe dovuto prendere il numero per l… - errepuntoo : @FabioLasmano @Merca_Aison @ExoDany2 @toselluc Detto questo sono d’accordo che in queste situazioni la matematica h… -