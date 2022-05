Covid: Speranza, '137 mln di vaccinazioni in 15-16 mesi, tra primi Paesi al mondo' (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos Salute) - "Sono tornato da poco dagli Usa, dove mi sono confrontato con il ministro della Salute e con Anthony Fauci: sul terreno delle vaccinazioni abbiamo standard tra più alti a livello mondiale, siamo al 91,5% di prime dosi somministrate alla popolazione e solo un grande Paese riesce a fare 137 mln di dosi in 15-16 mesi. Un risultato figlio di una rete di capillarità dai medici di famiglia alle farmacie, ma credo che ci sia stata anche una attenzione alla comunicazione, con messaggi corretti alla popolazione che hanno favorito risultati positivi". Lo ha ricordato il ministro della Salute Roberto Speranza, nel suo intervento al convegno ‘Dalla pandemia al Pnrr: come comunicare la salute ai cittadini' a Roma alla Camera. Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos Salute) - "Sono tornato da poco dagli Usa, dove mi sono confrontato con il ministro della Salute e con Anthony Fauci: sul terreno delleabbiamo standard tra più alti a livello mondiale, siamo al 91,5% di prime dosi somministrate alla popolazione e solo un grande Paese riesce a fare 137 mln di dosi in 15-16. Un risultato figlio di una rete di capillarità dai medici di famiglia alle farmacie, ma credo che ci sia stata anche una attenzione alla comunicazione, con messaggi corretti alla popolazione che hanno favorito risultati positivi". Lo ha ricordato il ministro della Salute Roberto, nel suo intervento al convegno ‘Dalla pandemia al Pnrr: come comunicare la salute ai cittadini' a Roma alla Camera.

