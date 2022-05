Brave and Beautiful, trama 10 maggio: una sconvolgente confessione (Di martedì 10 maggio 2022) Una sconvolgente confessione caratterizzerà la puntata di Brave and Beautiful di oggi, martedì 10 maggio. Al centro della scena, come racconta la trama dell'avvincente soap opera di Canale 5, ci saranno Cesur e Suhan che saranno ancora impegnati a seguire i movimenti di Selma, la presunta amante di Cuneyt. Attraverso la donna, i due ex coniugi sperano, infatti, di poter ottenere qualche informazione importante relativa alla tragica morte di Fugen, la madre di Cesur, di cui è stato accusato Tahsin. Suhan, in particolare, proprio per dimostrare l'innocenza di suo padre, ha iniziato ad indagare sul grave crimine, ma l'Alemdaro?lu ha intercettato le intenzioni della sua ex moglie e le ha chiesto di poter partecipare alle sue ricerche. La donna, consapevole di quanto sia importante per ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 10 maggio 2022) Unacaratterizzerà la puntata dianddi oggi, martedì 10. Al centro della scena, come racconta ladell'avvincente soap opera di Canale 5, ci saranno Cesur e Suhan che saranno ancora impegnati a seguire i movimenti di Selma, la presunta amante di Cuneyt. Attraverso la donna, i due ex coniugi sperano, infatti, di poter ottenere qualche informazione importante relativa alla tragica morte di Fugen, la madre di Cesur, di cui è stato accusato Tahsin. Suhan, in particolare, proprio per dimostrare l'innocenza di suo padre, ha iniziato ad indagare sul grave crimine, ma l'Alemdaro?lu ha intercettato le intenzioni della sua ex moglie e le ha chiesto di poter partecipare alle sue ricerche. La donna, consapevole di quanto sia importante per ...

Advertising

emma15140291 : RT @redazionetvsoap: Le cose non sono come sembrano... #braveandbeautiful #anticipazioni - zazoomblog : Anticipazioni Brave and Beautiful 2 11 maggio 2022: episodio 28 - #Anticipazioni #Brave #Beautiful - clareuzhhorod : RT @redazionetvsoap: Le cose non sono come sembrano... #braveandbeautiful #anticipazioni - birdeyeviewed : RT @PasqualeMarro: #BraveandBeautiful, anticipazioni da lunedì 9 | Suhan e Cesur indagano sulla morte di Fugen - maiamaiko70 : RT @redazionetvsoap: Le cose non sono come sembrano... #braveandbeautiful #anticipazioni -