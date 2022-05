Bandiere blu 2022 | in Italia salgono a 210 | tra i nuovi ingressi Isola Capo Rizzuto | Riccione e Cannobio sul lago Maggiore 5 non confermate

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 maggio 2022) Aumentano i Comunini che possono fregiarsi della Bandiera blu, il riconoscimento alle località costiere e ai porti turisti più incontaminati e sostenibili, assegnato dalla Fondazione per l’educazione ambientale, ong che ha sede in Danimarca. Le amministrazioni premiate quest’anno sono in tutto 210: isono 14, mentre 5 Comuni non sono stati confermati. Ad ottenere la Bandiera Blu sono stati anche 82 approdi turistici. Le 14 nuoveblu vanno ad Alba Adriatica in Abruzzo, Caulonia ediin Calabria, Ispani in Campania,e San Mauro Pascoli in Emilia Romagna, Porto Recanati nelle Marche,in Piemonte, Castro, Rodi Garganico e Ugento in Puglia, Budoni in Sardegna, Furci Siculo ...