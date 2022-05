(Di lunedì 9 maggio 2022) Un notodi X-ha deciso dire. Lo ha fatto perchéin. Ecco il progetto del noto artista. Ladegli artisti possono prendere percorsi davvero inaspettati. Strade che, in un certo senso, possono spiazzare i tanti fan del. Soprattutto se, tale artista, ha lasciato un grande segno in ogni sua apparizione. Ed è proprio questo che è capitato ad uno dei massimi artisti usciti da X-. FacebookLa storia della musica ci ha insegnato a tantissimi colpi di scena. Band che si sono sciolte, cantanti che hanno deciso dire genere o. Tutte situazioni che hanno un po’ scombussolato gli amanti. La sorpresa non ...

Advertising

bethswheeler : Maria fangirla così tanto con Mengoni lei ha detto davvero l’unico cantante che ho invidiato ad X Factor - redazionerumors : Lorenzo Licitra, il vincitore di X Factor 11 svela il rapporto con i Maneskin: “Ognuno fa la sua strada” Leggi l'ar… - _AndreaDZ8 : @juanito1897 Bernardeschi nuovo cantante ad X Factor - camaIeonte : a michele si possono attaccare solo al fatto che era già bravo ma loro in squadra hanno sissi che già da x factor p… - MartaFarasha : @michehip @XFactor_Italia Forse perché sta nel mondo dello spettacolo sin da quando era ragazzina? Ha cantato, cond… -

CheNews.it

... Die Together Perfetto incrocio tra calore mediterraneo e raffinatezza scandinava , la... Recente vincitore dell X -israeliano, Michael Ben - David porta sul palco di Torino un brano ...... Da qui la decisione di non collaborare più con Federico Lucia, che oltre ad essere unè pure un talentuoso produttore e imprenditore nonché un giudice di X. Parlando della sua ... X-Factor, il cantante cambia vita: vuole ‘morire in pace’ Il padre del giovane cantante, concorrente di X Factor nel 2018, ha commentato via Twitter il gesto del figlio. Il commento di Alessandro Gassmann "Sono un padre fortunato. Grande amore mio, fiero di ...Il rappresentante dell’Israele all’Eurovision Song Contest del 2022 a Torino è il cantante Michael Ben David. Michael Ben David entra a far parte del mondo della musica e dello spettacolo nell’anno 20 ...