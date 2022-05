Ultime Notizie – Cucchi, Cassazione: per Mandolini e Tedesco condanna annullata, prescrizione a luglio (Di lunedì 9 maggio 2022) “I vizi motivazionali rilevati impongono l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Assise d’appello di Roma”. Così i giudici della Cassazione nelle motivazioni della sentenza sul caso Cucchi in riferimento alle posizioni dei carabinieri Roberto Mandolini e Francesco Tedesco, condannati in appello a 4 e a 2 anni e mezzo con l’accusa di falso e per i quali è stato disposto un processo di appello bis. La prescrizione per l’accusa di falso, come spiegano i supremi giudici nelle motivazioni, “si compirà non prima del 25 luglio 2022“. Entrambi i ricorsi, spiegano i supremi giudici nel ritenerli fondati, lamentano che la Corte territoriale, “nell’affermare l’oggettiva falsità del verbale di arresto di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 9 maggio 2022) “I vizi motivazionali rilevati impongono l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Assise d’appello di Roma”. Così i giudici dellanelle motivazioni della sentenza sul casoin riferimento alle posizioni dei carabinieri Robertoe Francescoti in appello a 4 e a 2 anni e mezzo con l’accusa di falso e per i quali è stato disposto un processo di appello bis. Laper l’accusa di falso, come spiegano i supremi giudici nelle motivazioni, “si compirà non prima del 252022“. Entrambi i ricorsi, spiegano i supremi giudici nel ritenerli fondati, lamentano che la Corte territoriale, “nell’affermare l’oggettiva falsità del verbale di arresto di ...

