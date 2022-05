Terrorismo: Fico, 'superata tragica stagione senza derogare a diritti' (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Siamo qui oggi anche per ribadire la piena vicinanza e la solidarietà ai congiunti di tutte le vittime e alle loro associazioni, che hanno tenuto viva la memoria e ricercato la verità storica e giudiziaria con un impegno costante e infaticabile. Anche grazie al vostro contributo, la Repubblica ha superato le stagioni terroristiche ed eversive non derogando ai principi dalla Costituzione, non rinunciando alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione della celebrazione della Giornata della memoria delle vittime del Terrorismo. Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Siamo qui oggi anche per ribadire la piena vicinanza e la solidarietà ai congiunti di tutte le vittime e alle loro associazioni, che hanno tenuto viva la memoria e ricercato la verità storica e giudiziaria con un impegno costante e infaticabile. Anche grazie al vostro contributo, la Repubblica ha superato le stagioni terroristiche ed eversive non derogando ai principi dalla Costituzione, non rinunciando alla tutela deie delle libertà fondamentali". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto, in occasione della celebrazione della Giornata della memoria delle vittime del

