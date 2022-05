Squid Game può essere ancora più agghiacciante | E lo scopriremo presto (Di lunedì 9 maggio 2022) La serie coreana rivelazione dello scorso anno ha “mietuto” vittime tra il pubblico. Tutti ne sono rimasti affascinati. Ma il sequel? Un vero e proprio fenomeno, mediatico e di costume, una serie che ha suscitato discussioni e polemiche, ma che ha aperto uno squarcio di novità nel panorama abbastanza “regolare” delle fiction televisive. Un, due, tre, stella… (web source)Doveva essere un film Il regista ed autore coreano Hwang Dong-hyuk aveva avuto l’idea nel 2008 ed aveva ideato la sceneggiatura per un film. All’epoca, però, i tempi non erano maturi, i produttori erano spaventati da tanta violenza e il regista mise Squid Game in un cassetto. È stato il colosso Netflix a credere nel progetto, assicurando al regista la più totale libertà creativa. La violenza è amplificata dalla scelta dei giochi, tutti semplici giochi ai quali ognuno ha ... Leggi su newstv (Di lunedì 9 maggio 2022) La serie coreana rivelazione dello scorso anno ha “mietuto” vittime tra il pubblico. Tutti ne sono rimasti affascinati. Ma il sequel? Un vero e proprio fenomeno, mediatico e di costume, una serie che ha suscitato discussioni e polemiche, ma che ha aperto uno squarcio di novità nel panorama abbastanza “regolare” delle fiction televisive. Un, due, tre, stella… (web source)Dovevaun film Il regista ed autore coreano Hwang Dong-hyuk aveva avuto l’idea nel 2008 ed aveva ideato la sceneggiatura per un film. All’epoca, però, i tempi non erano maturi, i produttori erano spaventati da tanta violenza e il regista misein un cassetto. È stato il colosso Netflix a credere nel progetto, assicurando al regista la più totale libertà creativa. La violenza è amplificata dalla scelta dei giochi, tutti semplici giochi ai quali ognuno ha ...

Advertising

folklcore : @nottobeperfect e o jeremy strong perdendo pro cara de squid game igual no sag ?? - RobChippedEdge : vabbè continuo squid game ho bisogno di rivedere il mio boy - bradipo22 : Questa prima stagione mi ha ricordato molto la prima di Westworld, anche se ammetto che in questo caso pare che per… - lafigliadeidra1 : @NetflixIT Teen Wolf, Young Royals, Heartstopper, Glee, Elite, Stranger Things, la casa di carta, the umbrella acad… - YHWV98 : comunque l'ansia per questi ep dei oneus manco mentre guardavo squid game -