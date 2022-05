Pontecagnano Faiano | posa della prima pietra | lo stadio comunale diventa realtà

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) –questa mattina aper la realizzazione di un campo in erba sintetica presso lo23 giugno 1978. Alla presenza del Sindaco Giuseppe Lanzara, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Sica e del Consigliere delegato allo Sport Gaetano Nappo, si è tenuto il rito simbolico dell’inizio dei lavori. Di circa settecentomila euro -derivante dai Fondi del Credito Sportivo- l’importo degli interventi, che contribuiranno a rendere l’impianto una struttura all’avanguardia in termini di fruibilità ed impatto estetico. “Dopo anni di attese, trova finalmente concretezza un progetto di grande rilevanza per la città. Il nuovo ...