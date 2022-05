Pizarro | «Roma | ora la Conference va vinta Mou una garanzia»

(Di lunedì 9 maggio 2022) . Le parole dell’ex centrocampista giallorosso David, ex centrocampista della, ha parlato intervistato dal Corriere dello Sport.– «Era importante centrare il traguardo della finale diLeague dopo una stagione più di bassi che di alti. È un piazzamento importante, soprattutto per il lungo digiuno che ha lada trofei. Ora però la Coppa va sollevata». QUANTO FA MOURINHO – «Tanto, forse tutto. Mou è una, la storia parla per lui. Però all’inizio ha trovato le stesse difficoltà di chi lo ha preceduto e la, per scelte economiche, non ha potuto costruire la squadra che lui aveva in mente. Per questo il suo lavoro vale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

