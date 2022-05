Peste suina a Roma | via libera agli abbattimenti dei cinghiali | dove scatta la zona rossa

(Di lunedì 9 maggio 2022) Altri due casi di sospettasono stati rilevati a, molto vicino al “caso zero” del parco dell’Insugherata. Per contenere l’epidemia da oggi la regione Lazio apredei suini e fare la, entro la quale non è possibile organizzare eventi, raduni, e picnic. A seguito delle due nuove positività, infatti, «il sottosegretario alla salute Costa ha sottolineato l’esigenza del depopolamento e quindi degliselettivi. Quindi asi dovrà procedere a questo per creare un’area di vuoto e non permettere che questa epidemia possa espandersi». Sono queste le parole di Andrea Napoletano, capo di gabinetto della regione Lazio. L’apertura...

'Torniamo a chiedere l'attenzione del governo sulla peste suina Africana, una malattia virale che sta colpendo i suini domestici e quelli selvatici, causando livelli di mortalità elevatissimi che arrivano a sfiorare il 100 per cento.