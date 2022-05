Advertising

aldotorchiaro : Parata della disfatta a Mosca. #Putin parla la metà del solito, stretto sulla difensiva (“Occidente voleva invaderc… - fattoquotidiano : Putin alla parata: ‘Combattiamo i nazisti come nel ’45’. E sulla Nato: ‘Non ci hanno ascoltato sulla sicurezza. Ma… - repubblica : Moldavia blindata, si teme il golpe nel giorno della parata di Putin. La presidente fa scattare il livello di massi… - GdB_it : Parata della vittoria improvvisata anche sul modulo russo Iss - CordioliMirco : RT @AlfioKrancic: L'ìmprovviso annullamento della 'parata' aerea sui cieli di Mosca ha suscitato fra giornalisti e analisti commenti e dom… -

Leggi anche Guerra Ucraina - Russia, Putin e la 'vittoria': 'Nato preparava invasione, no a orrore conflitto globale'. Corteo anche a Mariupol Perché il 9 maggio è festa in Russia: il "..." I paesiNato non hanno voluto ascoltarci , quando lo scorso dicembre abbiamo proposto di definire un accordo sulla sicurezza. Significa che avevano altri progetti. Avevano preparato ...(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Una parata della vittoria improvvisata per commemorare il 77/mo anniversario della vittoria dell'Unione Sovietica sulla Germania nazista si è tenuta anche a bordo della ...Milano, 9 mag. (Adnkronos) - Il turismo in Lombardia sta tornando ai livelli pre-Covid. "Stando alle prime stime di prenotazioni i dati rivelano, per il 2022, un avvicinamento ai livelli pre-Covid in ...