Montecorvino Rovella | spaccio di droga | arrestato pusher 22enne

(Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Battipaglia hanno tratto in arresto ilS.E., domiciliato nel Comune di. Il citato personale di Polizia, venuto a conoscenza che il predetto era solito rifornirsi di notevoli quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish, per destinarla alla vendita a terzi, anche per il tramite di locali, lo rintracciavano e trovato in possesso di qualche grammo di hashish e di una somma di denaro; all’interno del veicolo in suo possesso, è stato successivamente rinvenuto un involucro contenente circa 104 grammi di cocaina, mentre in un armadio dell’abitazione un ulteriore quantitativo di circa 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione e tutto l’’occorrente per il confezionamento ...