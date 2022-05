Minacce a Sangiuliano? La stella delle Br nell'ascensore del Tg2 sta lì da un anno (Di lunedì 9 maggio 2022) La stella a cinque punte, simbolo delle Br, c'è da almeno un anno nell'ascensore del Tg2 a Saxa Rubra. Lo dimostrano i selfie che le giornaliste si scattano davanti allo specchio e che poi finiscono su Instagram. Ma il caso è diventato politico e di dominio pubblico solo tre giorni fa. Quando è stato letto dalla politica italiana come una "minaccia" a Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2, finito nelle polemiche per aver partecipato lo scorso 29 aprile alla convention di Fratelli d'Italia a Milano. Parlando dal palco di Giorgia Meloni. Maria Leitner, conduttrice del Tg2, è solita postare su Instagram un autoscatto "dal suo ascensore preferito". E, come dimostrano le foto pubblicate dalla giornalista sul suo profilo, la stella a ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 9 maggio 2022) Laa cinque punte, simboloBr, c'è da almeno undel Tg2 a Saxa Rubra. Lo dimostrano i selfie che le giornaliste si scattano davanti allo specchio e che poi finiscono su Instagram. Ma il caso è diventato politico e di dominio pubblico solo tre giorni fa. Quando è stato letto dalla politica italiana come una "minaccia" a Gennaro, direttore del Tg2, finitoe polemiche per aver partecipato lo scorso 29 aprile alla convention di Fratelli d'Italia a Milano. Parlando dal palco di Giorgia Meloni. Maria Leitner, conduttrice del Tg2, è solita postare su Instagram un autoscatto "dal suopreferito". E, come dimostrano le foto pubblicate dalla giornalista sul suo profilo, laa ...

