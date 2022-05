Lo spot del mascara “The longer, the better” con riferimento al cliché del ‘superdotato di colore’ fa infuriare il web (Di lunedì 9 maggio 2022) Razzismo, estrema sessualizzazione e una valanga di stereotipi: queste le accuse rivolte all’ultima campagna promozionale di Layla Cosmetics. “The longer, the better”, lo spot del mascara Extra Black sta infuocando il web. Perché? Il prodotto è associato al cliché del “nero superdotato”. In tutte le sue declinazioni: lunghezza, durata, resistenza nel tempo. Babila Spagnolo, la Ceo dell’azienda milanese, è anche la protagonista di questa ‘sceneggiatura’ di qualche secondo. Una breve ma intensa e potente evocazione di doppi sensi. Braccia tatuate, vistosa collana e corpo giunonico, è seduta in poltrona. Si allunga le ciglia col mascara mentre dietro di lei compaiono sei uomini neri nudi, con i capelli fucsia e le parti basse pixellate. Ballano, le porgono altro mascara, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Razzismo, estrema sessualizzazione e una valanga di stereotipi: queste le accuse rivolte all’ultima campagna promozionale di Layla Cosmetics. “The, the”, lodelExtra Black sta infuocando il web. Perché? Il prodotto è associato aldel “nero superdotato”. In tutte le sue declinazioni: lunghezza, durata, resistenza nel tempo. Babila Spagnolo, la Ceo dell’azienda milanese, è anche la protagonista di questa ‘sceneggiatura’ di qualche secondo. Una breve ma intensa e potente evocazione di doppi sensi. Braccia tatuate, vistosa collana e corpo giunonico, è seduta in poltrona. Si allunga le ciglia colmentre dietro di lei compaiono sei uomini neri nudi, con i capelli fucsia e le parti basse pixellate. Ballano, le porgono altro, ...

Varco001 : RT @mazzettam: Per il momento l'invasione dell'Ucraina è il secondo spot elettorale del secolo per costo umano ed economico, dopo quella de… - edicvel003 : RT @SociosItalia: ??? GIVEAWAY Per celebrare il lancio del nostro primo TV spot, vi diamo l’opportunità di vincere una maglietta https://t.… - MarcoCampa10 : RT @mazzettam: Per il momento l'invasione dell'Ucraina è il secondo spot elettorale del secolo per costo umano ed economico, dopo quella de… - schiva_questa : RT @mazzettam: Per il momento l'invasione dell'Ucraina è il secondo spot elettorale del secolo per costo umano ed economico, dopo quella de… - mazzettam : Per il momento l'invasione dell'Ucraina è il secondo spot elettorale del secolo per costo umano ed economico, dopo… -