Le violenze in Colombia dopo l’estradizione del narcotrafficante Otoniel

...come barbari dal manganello facile ma durante le manifestazioni nessuna persona ha subitoarbitrarie. I poliziotti ed i paramilitari che hanno partecipato alle repressioni in, ...Si è trattato di una delle proteste più lunghe mai realizzate ined aveva come obiettivo l'...alle proteste il governo non trovò meglio che attaccare pesantemente i manifestanti con... Colombia: violenze in "sciopero armato" per estradizione Otoniel Sono 2mila i soldati inviati per contenere atti di violenza del Cartello del Golfo vanno ad aggiungersi ai 50mila uomini già schierati. Il cartello ha bruciato un centinaio di auto e minacciato i civi ...In Colombia c’è una situazione da guerra civile, a causa di una rivolta di un cartello di narcotrafficanti, che ha portato all’annullamento di una partita. Si doveva giocare nella notte la sfida tra ...