J-Ax e il difficile esordio con “Di sana pianta”: “Andò malissimo, mi mandarono alle sagre di paese, iniziai a drogarmi. Poi incontrai Marracash…” (Di lunedì 9 maggio 2022) J-Ax ha sempre raccontato la sua vita senza filtri. Non solo attraverso le canzoni, ma anche nelle interviste non nascondendosi dietro tabù e falsi moralismi. Il suo intento è sempre stato quello di raccontare la vita con tutte le debolezze e mettere in guardia le nuove generazioni dalle insidie e dai pericoli che il percorso umano ed artistico nascondono dietro l’angolo. Il rapper ha ricordato, durante un racconto intenso per il podcast di Luca Casadei “One More Time”, cosa è accaduto quando ha debuttato come solista nel 2006, dopo il divorzio artistico con l’ex socio Dj Jad e gli Articolo 31 (“avevamo bisogno di prendere strade diverse”). “Di sana pianta (primo disco in studio di Ax del 2006, ndr), un disco ad alto budget in cui credevano tutti. – ha affermato – Giornalisti, casa discografica, produttori. Una previsione di vendita di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) J-Ax ha sempre raccontato la sua vita senza filtri. Non solo attraverso le canzoni, ma anche nelle interviste non nascondendosi dietro tabù e falsi moralismi. Il suo intento è sempre stato quello di raccontare la vita con tutte le debolezze e mettere in guardia le nuove generazioni dinsidie e dai pericoli che il percorso umano ed artistico nascondono dietro l’angolo. Il rapper ha ricordato, durante un racconto intenso per il podcast di Luca Casadei “One More Time”, cosa è accaduto quando ha debuttato come solista nel 2006, dopo il divorzio artistico con l’ex socio Dj Jad e gli Articolo 31 (“avevamo bisogno di prendere strade diverse”). “Di(primo disco in studio di Ax del 2006, ndr), un disco ad alto budget in cui credevano tutti. – ha affermato – Giornalisti, casa discografica, produttori. Una previsione di vendita di ...

