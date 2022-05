Internazionali BNL d’Italia 2022: Sonego subito fuori al primo turno, Shapovalov la spunta al terzo set (Di lunedì 9 maggio 2022) Lorenzo Sonego esce di scena al primo turno agli Internazionali BNL d’Italia 2022. Dove un anno fa riuscì ad arrivare in semifinale, perdendo contro Djokovic, quest’anno il piemontese, che non ha iniziato affatto bene la stagione perdendo spesso e volentieri al primo turno, prosegue nel trend per nulla positivo e cede, anche se al terzo set e dopo una grande lotta, contro il canadese Denis Shapovalov col punteggio di 7-6(5) 3-6 6-3 per la testa di serie numero tredici del torneo, che al secondo turno sfiderà il georgiano Basilashvili. Sul Grand Stand avvio di primo set eccezionale per l’azzurro, che dopo un game tenuto per parte, trova subito il break in apertura e ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Lorenzoesce di scena alagliBNL. Dove un anno fa riuscì ad arrivare in semifinale, perdendo contro Djokovic, quest’anno il piemontese, che non ha iniziato affatto bene la stagione perdendo spesso e volentieri al, prosegue nel trend per nulla positivo e cede, anche se alset e dopo una grande lotta, contro il canadese Deniscol punteggio di 7-6(5) 3-6 6-3 per la testa di serie numero tredici del torneo, che al secondosfiderà il georgiano Basilashvili. Sul Grand Stand avvio diset eccezionale per l’azzurro, che dopo un game tenuto per parte, trovail break in apertura e ...

