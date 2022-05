Internazionali BNL d’Italia 2022, Sonego: “Shapovalov nella mia metà campo? Non capisco perché non si fidi” (Di lunedì 9 maggio 2022) Lorenzo Sonego non riesce nel colpaccio e saluta al primo turno gli Internazionali BNL d’Italia 2022. Il piemontese si è arreso sul Grandstand a Denis Shapovalov con lo score di 7-6 3-6 6-3. “Non mi rimprovero niente, anche se mi dispiace per come è andato il primo set perché ho avuto tante chance e da lì invece la partita è cambiata – le parole del numero tre di Italia, che non è riuscito a difendere la semifinale raggiunta nel 2021 -. Denis è salito tanto nella sfida e ha fatto una grande partita. Non ho capito però perché su quel doppio fallo sia venuto dall’altra parte della rete e non comprendo perché alcuni giocatori non si vogliano fidare, specialmente in una situazione così dove la palla era fuori”. Rimanendo in tema di ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Lorenzonon riesce nel colpaccio e saluta al primo turno gliBNL. Il piemontese si è arreso sul Grandstand a Deniscon lo score di 7-6 3-6 6-3. “Non mi rimprovero niente, anche se mi dispiace per come è andato il primo setho avuto tante chance e da lì invece la partita è cambiata – le parole del numero tre di Italia, che non è riuscito a difendere la semifinale raggiunta nel 2021 -. Denis è salito tantosfida e ha fatto una grande partita. Non ho capito peròsu quel doppio fallo sia venuto dall’altra parte della rete e non comprendoalcuni giocatori non si vogliano fidare, specialmente in una situazione così dove la palla era fuori”. Rimanendo in tema di ...

Advertising

sportface2016 : +++#IBI22, ufficiale: Carlos #Alcaraz salta gli Internazionali BNL d'Italia, non giocherà a Roma+++#Tennis - sportface2016 : #IBI22, #Sonego: '#Shapovalov nella mia metà campo? Non capisco perché non si fidi' - Tennis_Ita : Internazionali BNL d'Italia, Novak Djokovic: 'Qui mi sento a casa. Alcaraz? ha fatto bene a rinunciare a Roma' - Latina_Oggi : Internazionali Bnl d'Italia, Zeppieri a testa alta contro Khachanov Si conclude l'avventura al Foro Italico del gio… - sportface2016 : #IBI22, #Djokovic non ha dubbi: '#Alcaraz è il miglior giocatore al mondo' -