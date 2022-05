Il grazie di Luca Tommassini ad Enzo Paolo Turchi: “Io e mamma non avevamo soldi” (Di lunedì 9 maggio 2022) Dietro il successo di Luca Tommassini prima come ballerino e poi come coreografo c’è tanta sofferenza ma c’è anche la generosità di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. Ospite a Oggi è un altro giorno Luca Tommasini ha visto entrare per lui in studio Enzo Paolo Turchi, immediata l’emozione perché a lui e a Carmen Russo deve tutto. E’ nella loro scuola di danza che Luca ha imparato a danzare, è lì che si rifugiava sostenuto solo da sua madre e sfuggiva alle violenze del padre e dei bulli che lo vedevano diverso. Luca Tommassini è commosso, ripete più volte che la generosità di Enzo Paolo Turchi è andata ben oltre quella di un maestro ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 9 maggio 2022) Dietro il successo diprima come ballerino e poi come coreografo c’è tanta sofferenza ma c’è anche la generosità die Carmen Russo. Ospite a Oggi è un altro giornoTommasini ha visto entrare per lui in studio, immediata l’emozione perché a lui e a Carmen Russo deve tutto. E’ nella loro scuola di danza cheha imparato a danzare, è lì che si rifugiava sostenuto solo da sua madre e sfuggiva alle violenze del padre e dei bulli che lo vedevano diverso.è commosso, ripete più volte che la generosità diè andata ben oltre quella di un maestro ...

