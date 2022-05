Gli NFT sbarcano su Instagram

(Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Ormai imminente lo sbarco sudegli NFT: il social network è già avanti nell’integrazione con le principali blockchain, Ethereum, Solana, Flow e Polygon. Si tratta dei network che ospitano la maggior parte delle compravendite di opere digitali da collezione, con Ethereum che grazie ai suoi Bored Ape la fa da padrone. Una mossa attesa e lasciata intendere qualche settimana fa dallo stesso Mark Zuckemberg: in queste ore è in partenza una fase di test riservata a pochi scelti utenti americani. Secondo Coindesk, gli NFT postati sunon saranno a pagamento, al contrario di quanto accade attualmente su Twitter. Anzi, il social di Meta intende supportare i crypto wallet più diffusi come MetaMask, in modo che gli utenti possano dimostrare la proprietà degli NFT, mostrarli sui loro profili e taggare i creatori. L'articolo ...

