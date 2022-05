Franco “Per la transizione ambientale servono regole certe e stabili” (Di lunedì 9 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “E’ evidente che la trasformazione ambientale richiede ai moltissimi operatori di riorientare le proprie scelte produttive. Questo non sarà un processo facile, ai decisori politici si chiede un quadro di regole chiare e stabile. La finanza avrà un ruolo fondamentale, occorrono indicatori che siano sintetici, non troppo variabili nel tempo”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Daniele Franco, intervenendo al convegno “La finanza sostenibile al servizio del paese”. “Serve molto lavoro tecnico, molto dialogo tra scienziati, imprese, governi, serve molto dialogo a livello internazionale, la finanza sostenibile avrà un ruolo molto importante ma va sempre visto il disegno complessivo” ha aggiunto “si deve cercare di avere una visione di insieme”. – foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 9 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “E’ evidente che la trasformazionerichiede ai moltissimi operatori di riorientare le proprie scelte produttive. Questo non sarà un processo facile, ai decisori politici si chiede un quadro dichiare e stabile. La finanza avrà un ruolo fondamentale, occorrono indicatori che siano sintetici, non troppo variabili nel tempo”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Daniele, intervenendo al convegno “La finanza sostenibile al servizio del paese”. “Serve molto lavoro tecnico, molto dialogo tra scienziati, imprese, governi, serve molto dialogo a livello internazionale, la finanza sostenibile avrà un ruolo molto importante ma va sempre visto il disegno complessivo” ha aggiunto “si deve cercare di avere una visione di insieme”. – foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da ...

Advertising

FBiasin : @FrancescoOrdine Quel che è giusto è giusto, è legittimo che ti tolga le tue soddisfazioni. Complimenti per lo scudetto Franco. - Inter : ?? | ESULTANZA ?? Gol e gioia per Franco #Carboni #InterMilan 1?? - 1?? ? 17' Nasti ? 46' #Carboni F.… - EnricoLetta : Fare il proprio dovere, non girarsi dall’altra parte davanti all’ingiustizia, combattere la #mafia sempre. Il messa… - franco_lil : @Quinta00876879 questo è il mio account di riserva per stanare i conigli come te Tu da democratico dei miei stival… - HasemalCS : RT @Inter: ?? | ESULTANZA ?? Gol e gioia per Franco #Carboni #InterMilan 1?? - 1?? ? 17' Nasti ? 46' #Carboni F. #DerbyMilano #InterYouth… -