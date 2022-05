Dopo aver soccorso una ragazza vittima di violenza, il cantante è stato elogiato. Alessandro Gassman: «Sono un padre fortunato» (Di lunedì 9 maggio 2022) «Non dimenticherò mai le sue urla». Così Leo Gassmann ha raccontato sui social ciò che è successo sabato 7 maggio durante la notte a Roma. Il figlio dell’attore Alessandro Gassmann ha soccorso una ragazza americana che era stata abusata da un ragazzo di origini francesi. L’ha sentita urlare, l’ha soccorsa, ha chiamato polizia e ambulanza. Poi ha raccontato tutto fra le Stories di Instagram con un appello: «Se vi capita di incappare in situazioni del genere non tiratevi mai indietro». Leo Gassmann guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 9 maggio 2022) «Non dimenticherò mai le sue urla». Così Leon ha raccontato sui social ciò che è successo sabato 7 maggio durante la notte a Roma. Il figlio dell’attoren haunaamericana che era stata abusata da un ragazzo di origini francesi. L’ha sentita urlare, l’ha soccorsa, ha chiamato polizia e ambulanza. Poi ha raccontato tutto fra le Stories di Instagram con un appello: «Se vi capita di incappare in situazioni del genere non tiratevi mai indietro». Leon guarda le foto ...

