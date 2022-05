Carlo Conti, la straziante confessione sulla figlia di Frizzi: “continua a farlo lei” (Di lunedì 9 maggio 2022) Carlo Conti ha svelato un particolare inedito molto toccante che riguarda la figlia di Fabrizio Frizzi. Trattasi di una specifica abitudine che gli ricorda molto il papà. Ecco di cosa si tratta. Una delle ‘punte di diamante’ del panorama televisivo, Carlo Conti è tra i conduttori più benvoluti dal pubblico. Lo si è ammirato da poco alla cerimonia di premiazione dei David di Donatello, accompagnato da Drusilla Foer e venerdì 6 maggio al timone dello show musicale The Band su Rai Uno, affiancato da una giuria d’eccezione come Gianna Nannini, Carlo Verdone e Asia Argento. Carlo Conti e Fabrizio Frizzi-AltranotiziaNel frattempo non sono mancati accenni legati alla sua vita privata con riferimento ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 9 maggio 2022)ha svelato un particolare inedito molto toccante che riguarda ladi Fabrizio. Trattasi di una specifica abitudine che gli ricorda molto il papà. Ecco di cosa si tratta. Una delle ‘punte di diamante’ del panorama televisivo,è tra i conduttori più benvoluti dal pubblico. Lo si è ammirato da poco alla cerimonia di premiazione dei David di Donatello, accompagnato da Drusilla Foer e venerdì 6 maggio al timone dello show musicale The Band su Rai Uno, affiancato da una giuria d’eccezione come Gianna Nannini,Verdone e Asia Argento.e Fabrizio-AltranotiziaNel frattempo non sono mancati accenni legati alla sua vita privata con riferimento ...

Advertising

RaiUno : Domani, #3maggio, alle 21.25 su #Rai1, l'appuntamento è con la 67ma edizione dei Premi David di Donatello. Conduco… - dariosupporter : La mia tl: 1. Dario deve cantare dal balcone come ale horse 2. Cagotto gate 3. Lizzano per sempre famosa 4. Disco d… - SoniaSamoggia : RT @Raiofficialnews: In diretta dagli studi di @Cinecitta, la cerimonia di premiazione dei #David67. Premio alla carriera a Giovanna Ralli… - aandreagiusti : pov: carlo conti ha detto scossa e non va bene - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Usa,15 mln dollari a chi aiuta a catturare gli hacker Conti) è stato pubblicato su Carlo… -