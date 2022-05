Asse di mercato Napoli-Bari | il gioiellino azzurro può partire in prestito

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 9 maggio 2022) Il, l’altro club della famiglia De Laurentiis fresco di promozione in Serie B, potrebbe mettere nel mirino diversi calciatori delin sede di calcioper rinforzare il proprio organico. Il patron Luigi De Laurentiis è stato chiaro: l’obiettivo è quello di salire il primo possibile nella massima serie, malgrado la questione multiproprietà che alimenta le incertezze per quanto concerne futuro societario. Servirà, dunque, una squadra competitiva ma che sia, allo stesso tempo, di prospettiva, così come annunciato dallo stesso presidente di recente. Non è escluso, dunque, che per ovvie ragioni in estate possa svilupparsi un vero propriodi calciotra. AmbrosinoTra i nomi che potrebbero scaldare le ...