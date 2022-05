A Terracina serata di stelle per Analysis

(Di lunedì 9 maggio 2022) Nonostante la pioggia, più di 500 persone sono intervenute al cocktail di inaugurazione del nuovo ambulatorio di medicina estetica situato all’interno didi, un centro specialistico che abbraccia più di 20 branche mediche e divenuto nel tempo punto di riferimento nazionale per la lettura e refertazione del Breath test. Special guest dell’evento organizzato dalla pr ed event manager Ezia Modafferi sono state Martina Stella, volto noto del cinema e della televisione e l’attrice Jane Alexander. Il centro si è impreziosito delle straordinarie tecnologie Alma Lasers, pioniere delle tecnologie ottiche, a radiofrequenza e a ultrasuoni che hanno rivoluzionato la lotta contro gli inestetismi. Tra le tecnologie Alma presenti daSoprano Platinum per l’epilazione laser, Harmony XL Pro con trattamenti per ...

