A 25 anni dal delitto della Sapienza: tutto ciò che si è detto in questi anni (Di lunedì 9 maggio 2022) Era il 9 maggio 1997 quando Marta Russo venne ferita a morte da un colpo di pistola mentre passeggiava per i viali della Sapienza in compagni dell'amica Jolanda Ricci. Da quel momento si creò un groviglio inestricabile di domande che ancora oggi ritornano: chi è stato? Perchè? Da dove è partito lo sparo? I vari processi susseguitisi negli anni successivi hanno portato alla condanna in via definitiva dell'assistente universitario Giovanni Scattone, accusato di omicidio colposo aggravato e di Salvatore Ferraro, assistente come lui, per favoreggiamento personale. Entrambi si sono sempre dichiarati innocenti sulla base dell'inquinamento e della mancanza di prove, delle perizie chimico-balistiche, della contraddittorietà dei testimoni chiave, che subirono ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 9 maggio 2022) Era il 9 maggio 1997 quando Marta Russo venne ferita a morte da un colpo di pistola mentre passeggiava per i vialiin compagni dell'amica Jolanda Ricci. Da quel momento si creò un groviglio inestricabile di domande che ancora oggi ritornano: chi è stato? Perchè? Da dove è partito lo sparo? I vari processi susseguitisi neglisuccessivi hanno portato alla condanna in via definitiva dell'assistente universitario GiovScattone, accusato di omicidio colposo aggravato e di Salvatore Ferraro, assistente come lui, per favoreggiamento personale. Entrambi si sono sempre dichiarati innocenti sulla base dell'inquinamento emancanza di prove, delle perizie chimico-balistiche,contraddittorietà dei testimoni chiave, che subirono ...

