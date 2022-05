Weekend Very: 30 GB (+30), minuti ed SMS a meno di 5€ (Di domenica 8 maggio 2022) Hai ancora poche ore per attivare l’offerta del Weekend Very che regala il raddoppio dei gigabyte il primo mese dall’attivazione. Con meno di 5€ hai chiamate ed SMS illimitati e 30 GB per navigare in download e upload a 30 Mbps. La nuova proposta commerciale dell’operatore virtuale di WindTre è limitata nel tempo, infatti hai ancora poco tempo per poterne approfittare. E se attivi oggi avrai il raddoppio dei giga per 30 giorni. E se 30 GB sono pochi puoi arrivare ad ottenerne fino a 220 GB anche questi raddoppiano arrivando ad un totale di 440 GB. Inoltre, se ti porta un amico entrambi riceverete credito gratuito, fino a 10€, e una volta effettuato il passaggio puoi fare lo stesso a tua volta e guadagnare fino a 100€ da utilizzare come credito. In pratica, circa un anno di credito in regalo da Very Mobile. Porta un ... Leggi su pantareinews (Di domenica 8 maggio 2022) Hai ancora poche ore per attivare l’offerta delche regala il raddoppio dei gigabyte il primo mese dall’attivazione. Condi 5€ hai chiamate ed SMS illimitati e 30 GB per navigare in download e upload a 30 Mbps. La nuova proposta commerciale dell’operatore virtuale di WindTre è limitata nel tempo, infatti hai ancora poco tempo per poterne approfittare. E se attivi oggi avrai il raddoppio dei giga per 30 giorni. E se 30 GB sono pochi puoi arrivare ad ottenerne fino a 220 GB anche questi raddoppiano arrivando ad un totale di 440 GB. Inoltre, se ti porta un amico entrambi riceverete credito gratuito, fino a 10€, e una volta effettuato il passaggio puoi fare lo stesso a tua volta e guadagnare fino a 100€ da utilizzare come credito. In pratica, circa un anno di credito in regalo daMobile. Porta un ...

