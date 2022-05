Verstappen vince il Gran premio di Miami davanti a Leclerc e Sainz

Leggi su agi

(Di domenica 8 maggio 2022) AGI - Maxla prima edizione deldi, piazzando la sua Red Bullalla Ferrari di Charles. Gara praticamente dominata dal pilota olandese (comprensiva di giro migliore e punto aggiuntivo), capace di prendersi la testa della corsa già nei primi giri, salvo poi sudare soltanto nel finale a causa dell'entrata in pista della Safety Car, con il monegasco che comunque non è riuscito a restituire il sorpasso. Chiude il podio l'altra rossa di Carlosalla seconda Red Bull di Sergio Perez. Quinta e sesta la Mercedes con George Russell e Lewis Hamilton. Il pilota olandese campione del mondo in carica accorcia così a -19 daleader del mondiale. In partenza ...