Verona-Milan, Pioli può già sorridere: adesso c’è la conferma (Di domenica 8 maggio 2022) A poche ore dal match contro l’Hellas Verona arrivano buonissime notizie per il Milan, una novità che farà sorridere Pioli e i tifosi. La vittoria dell’Inter ieri contro l’Empoli, arrivata dopo un match tribolato e grazie ad una rimonta, mette pressione al Milan. I rossoneri sono obbligati a rispondere e a portare a casa i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 8 maggio 2022) A poche ore dal match contro l’Hellasarrivano buonissime notizie per il, una novità che faràe i tifosi. La vittoria dell’Inter ieri contro l’Empoli, arrivata dopo un match tribolato e grazie ad una rimonta, mette pressione al. I rossoneri sono obbligati a rispondere e a portare a casa i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Gazzetta_it : Casale sfida il Milan: 'Ibra e Giroud? Temo più Leao. Vogliamo un'altra Fatal Verona' #VeronaMilan - Gazzetta_it : Ibra nel mirino degli animalisti a Verona: “Ammazza animali” #VeronaMilan - Gazzetta_it : Milanisti pronti a invadere Verona: niente restrizioni, mezzo Bentegodi sarà rossonero - Civppix1 : RT @MilanNewsit: Sky - Verso Verona-Milan, ipotesi di titolarità per Krunic e Saelemaekers - tra_70_e_80 : RT @NonEvoluto: Mi auguro che questo video carichi tutti voi, come ha fatto con me. Ci aspetta una sfida complicata a #Verona, ma solamente… -