Roma, fa arrestare 3 amici per vendetta: condannata 30enne e due carabinieri (Di domenica 8 maggio 2022) vendetta, tremenda vendetta. Ma, a volte, le vendette posso rivoltarsi contro. E colpire anche persone che non c’entrano nulla. Come nel caso di Martina T., la trentenne Romana che accusò 3 amici di tentata rapina. Chiamò i carabinieri, che li arrestarono. Ma adesso il giudice ha condannato lei e i due carabinieri intervenuti, scaglionando del tutto i tre ragazzi. La presunta rapina I fatti risalgono al 2013. La ragazza si rivolse al 112 sostenendo di essere vittima di una rapina. Sul posto, a Roma, arrivò una pattuglia dei carabinieri. A bordo i militari Biagio R. e Massimo R., che ascoltarono il racconto della giovane. La ragazza, all’epoca 21enne, disse che tre ragazzi stavano tentando di rapinarla. I tre furono arrestati. Il processo per gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 8 maggio 2022), tremenda. Ma, a volte, le vendette posso rivoltarsi contro. E colpire anche persone che non c’entrano nulla. Come nel caso di Martina T., la trentennena che accusò 3di tentata rapina. Chiamò i, che li arrestarono. Ma adesso il giudice ha condannato lei e i dueintervenuti, scaglionando del tutto i tre ragazzi. La presunta rapina I fatti risalgono al 2013. La ragazza si rivolse al 112 sostenendo di essere vittima di una rapina. Sul posto, a, arrivò una pattuglia dei. A bordo i militari Biagio R. e Massimo R., che ascoltarono il racconto della giovane. La ragazza, all’epoca 21enne, disse che tre ragazzi stavano tentando di rapinarla. I tre furono arrestati. Il processo per gli ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, fa arrestare 3 amici per vendetta: condannata 30enne e due carabinieri - messorina52 : RT @Marxtrixx: @exspazio @TurcaVan Cambiare per cambiare non ha senso. Si poteva scegliere un candidato serio e lo si è fatto. Certo non è… - Marxtrixx : @exspazio @TurcaVan Cambiare per cambiare non ha senso. Si poteva scegliere un candidato serio e lo si è fatto. Cer… - slowdancing19 : allora se dopo l’indizio con la moka e le coordinate che portavano a roma enrico stili non fa la data qui mi faccio arrestare - ilmeteoit : #Roma: 21enne violentata al centro massaggi, i dettagli -