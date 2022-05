Rizzi | ‘Investire ancora di più nel settore dei giocattoli’

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – “I bambini sono stati i più colpiti di tutti in questi due anni e mezzo di pandemia, per questo era importante che gli operatori deldei giocattoli potessero tornare a incontrarsi in presenza. Bisogna investiredi più in unche genere un indotto straordinario e che rispetto al periodo pre-pandemico ha prodotto un +2,1% e dobbiamo porre l’attenzione sul quasi +7 che ha fatto registrare nell’ultimo trimestre di quest’anno rispetto al 2019. Unin forte crescita”. Così Alan, sottosegretario con delega ai Rapporti con le Delegazioni Internazionali di Regione Lombardia, in occasione dell’inaugurazione della quinta edizione di Toys Milano & Bay-B, il più importante evento B2B dedicato agli operatori dei settori del giocattolo e della prima infanzia, ma ...