Premiata la poesia "Tempesta Improvvisa" (Di domenica 8 maggio 2022) Melicucco – Opera segnalata al Concorso di poesia "Araba Fenice" organizzato nella cittadina di Melicucco RC dall'Associazione Culturale "la Fenice", dove la giuria ha decretato vincitori, premiati con targa in argento donata dal M° Orafo Patrizio Papasidero; 1° Melinda Miceli, 2° Gian Luca Gori, 3° Maria Colella. Le opere poi sono state messe esposte in una sala per il pubblico il quale ha votato la preferita, sono risultati vincitori e premiati con una medaglia; 1° Theocaris Stilos, 2° Antonio De Lieto, 3° Mattia Fera. Inoltre, la giuria ha premiato 3 autori con un diploma con menzione d'onore per le opere presentate in concorso. Una tra queste la poesia esposta in sala ma come dicevamo fuori concorso, solo per farla conoscere al pubblico, dal titolo "Tempesta Improvvisa". La giuria a tenuto conto del valore ...

