Mattarella: "Guerra brutale scatenata dalla Russia" (Di domenica 8 maggio 2022) Il capo dello Stato saluta il raduno nazionale degli Alpini e ricorda i soldati italiani vittime della Seconda Guerra mondiale: "Alla loro memoria, al loro sacrificio, ai sentimenti di pace che maturarono dolorosamente nella seconda Guerra mondiale e che ci hanno restituito un’Europa priva di guerre per oltre mezzo secolo, dedichiamo questo giorno" Leggi su ilgiornale (Di domenica 8 maggio 2022) Il capo dello Stato saluta il raduno nazionale degli Alpini e ricorda i soldati italiani vittime della Secondamondiale: "Alla loro memoria, al loro sacrificio, ai sentimenti di pace che maturarono dolorosamente nella secondamondiale e che ci hanno restituito un’Europa priva di guerre per oltre mezzo secolo, dedichiamo questo giorno"

