Lady Demonique | a Como una “dominatrice” in lista con Calenda | “Non sono una escort ma accetto regali Azione è il partito a me affine”

Si chiama Doha Zaghi, in arte Lady Demonique. Di professione fa la "dominatrice" ed è candidata alle comunali di Como del 12 giugno nella lista Agenda Como 2030 – a sostegno della candidata sindaco Barbara Minghetti – in quota Azione, il partito di Carlo Calenda. Che per descriverla la definisce "imprenditrice digitale e performer", anche se – racconta lei stessa alla Provincia di Como – il suo lavoro è un altro: girare l'Italia per incontri sadomaso con persone che la contattano a telefono e poi, per ringraziarla, le fanno dei "regali". Già, perché Lady Demonique rifiuta la definizione di escort: "Non ho clienti, non intrattengo con loro veri rapporti ...

