Jill Biden in Ucraina | incontro a sorpresa con la moglie di Zelensky

Le due first lady si sono viste a pochi chilometri dal confine con la Slovacchia. Olena Zelenska: 'Sentiamo il vostro ...in una scuola di Uzhhorod, nell'Ucraina occidentale Kiev, 8 maggio 2022 - E' il giorno delle soprese a Kiev . Dopo Bono Vox , nella capitale ucraina è arrivata anche, la first ...Kiev, 8 maggio 2022 - E' il giorno delle soprese a Kiev. Dopo Bono Vox, nella capitale ucraina è arrivata anche Jill Biden, la first lady statunitense. La visita della moglie del presidente Usa non er ...(Adnkronos) – La first lady americana Jill Biden si è recata a sorpresa in Ucraina. Nella città di Uzhhorod, nell’ovest dell’Ucraina vicino al confine slovacco, ha incontrato la first lady ucraina, ...