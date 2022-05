Igor Volobuev | ex manager di Gazprom | ' Così diffondevamo false notizie su ordine degli uomini di Putin'

(Di domenica 8 maggio 2022) Guerra in Ucraina , guerra di propaganda: 'Ho visto la cucina dall'interno, so come funziona'. Lo dice in, exdi, riferendosi alla macchina della propaganda del ...

Advertising

riotta : La fabbrica delle fake news #Putin . Parla @repubblica con @fabiotonacci l'ex manager Gazprom Igor Volobuev 'Qualsi… - HuffPostItalia : Igor Volobuev: 'Così al Cremlino creavamo fakenews' - repubblica : L'accusa di Igor Volobuev, il manager Gazprom fuggito per combattere con gli ucraini: 'Così creavamo la propaganda… - guido38894726 : RT @riotta: La fabbrica delle fake news #Putin . Parla @repubblica con @fabiotonacci l'ex manager Gazprom Igor Volobuev 'Qualsiasi informaz… - PacoSeoanePerez : L'accusa di Igor Volobuev, il manager Gazprom fuggito per combattere con gli ucraini: 'Così creavamo la propaganda… -

Guerra in Ucraina , guerra di propaganda: 'Ho visto la cucina dall'interno, so come funziona'. Lo dice in, ex manager di Gazprom , riferendosi alla macchina della propaganda del Cremlino ., 50 anni, è a Kiev. È fuggito da Mosca all'inizio di marzo, lasciandosi alle spalle una vita ..."Ho visto la cucina dall'interno, so come funziona". Ad affermarlo, in un'intervista a 'Repubblica' è, ex manager di Gazprom , riferendosi alla macchina della propaganda del Cremlino ., 50 anni, si trova a Kiev. È fuggito da Mosca all'inizio di marzo, lasciandosi alle spalle ...Ifor Volobuev, 50 anni, è a Kiev. È fuggito da Mosca all'inizio di marzo, lasciandosi alle spalle una vita per metà vissuta in Russia e una poltrona comoda.Per attaccare Kiev, la macchina della propaganda russa ha provato ad accusare l’Ucraina di rubare il gas russo: «Manipolando la realtà» – spiega Volobuev – I dati sugli impianti russi non sono miglior ...