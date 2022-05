Covid oggi Veneto, 3.141 contagi e 3 morti: bollettino 8 maggio (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.141 i contagi registrati oggi, 8 maggio 2022, in Veneto, secondo i dati del bollettino Covid diffuso dalla Regione. Tre le vittime, che portano il totale a 14.515 dall’inizio della pandemia ad oggi. Scendono i ricoveri in area medica, che oggi sono 798 (-21), e sale di un paziente quelli in terapia intensiva: 42 i posti letto occupati. Rimane ancora sotto la soglia dei 60 mila gli attuali positivi: 58.149, -1.667 rispetto alle 24 ore precedenti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.141 iregistrati, 82022, in, secondo i dati deldiffuso dalla Regione. Tre le vittime, che portano il totale a 14.515 dall’inizio della pandemia ad. Scendono i ricoveri in area medica, chesono 798 (-21), e sale di un paziente quelli in terapia intensiva: 42 i posti letto occupati. Rimane ancora sotto la soglia dei 60 mila gli attuali positivi: 58.149, -1.667 rispetto alle 24 ore precedenti. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

RobertoBurioni : Nello stesso giorno in cui i novax celebrano il #NoVaxVictoryDay per essere riusciti ad arrivare a oggi evitando il… - CarloCalenda : Ieri sul Covid oggi sull'Ucraina, sempre più persone stanno scegliendo posizioni - in genere basate su falsità - co… - Adnkronos : 'La maggioranza di coloro che oggi, purtroppo, perdono ancora la vita' per il #Covid 'sono cittadini che non si son… - StraNotizie : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 8 maggio - Marc29955539 : RT @Qua_Agatha: Ieri ha usato il #COVID, oggi la #guerraucraina per distruggere l'economia e il lavoro in #Italia Domani, per premio perch… -