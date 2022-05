“Cartellino rosso e rissa” | Saleritana-Cagliari | in campo è caos totale

Advertising

_SimoTarantino : Di Bello dai comincia a far volare qualche cartellino rosso. - serieAnews_com : ?? #SalernitanaCagliari si infiamma: il gol di #Verdi scatena il caos in panchina, doppia espulsione e rissa - StriderHarlock : @a_smeriglia Pareva chissà cosa dovessi twittare. I romani si divertiranno pure a guardare il video canzonatorio. P… - smokingmarrone : @vecchiotifoso @TEINO713 @FusatoRiccardo Concordo! È la stessa cosa...manca solo il cartellino rosso a giroud - drivingthunder_ : 'se tutti sono arrabbiati con te fatti due domande' mia madre-2022 io ho detto oggi state tutti isterici pensando… -

OnRugby

Il difensore di casa accentua decisamente, Maresca estrae ilgiallo. A termini di regolamento, poteva anche starci ildiretto: non c'era particolare violenza, ma poteva comunque ...L'errore daMa come adesso l'Ucraina non è più libera di decidere per il proprio territorio Decide per lei la Nato di cui non fa neanche parte Se qualcuno aveva ancora dubbi che, ... Cartellino rosso da 20 minuti: il mondo del rugby è sempre più diviso La lotta-Champions è un affare tra londinesi. E lo scontro diretto di giovedì, in programma per le 20.45, rappresenta l’ultima chance, per Antonio Conte, di chiudere al meglio la sua prima stagione su ...LA SPEZIA - Lo Spezia perde la quarta partita consecutiva, la terza fra quelle giocate in casa, venendo abbattuta dall'Atalanta di Gasperini, che buca tre volte il portiere bianconero Porvedel grazie ...