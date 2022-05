Calcio | Serie A | Verona-Milan 1-3**

(Di domenica 8 maggio 2022), 8 mag. - (Adnkronos) - Ilvince 3-1 sulnel posticipo domenicale della 36/a giornata diA disputato allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. Al vantaggio dei padroni di casa al 38' con Faraoni rispondono Tonali con una doppietta al 48' del primo tempo e al 50' e Florenzi all'87'. In classifica i rossoneri restano al comando con 80 punti, 2 in più dell'Inter a due giornate dalla fine, mentre i gialloblù restano fermi a quota 52 in nona posizione.

VERONA - Grazie ad una splendida doppietta di Tonali e al gol di Florenzi , il Milan batte il Verona in rimonta, allontana i fantasmi del passato e si riporta in vetta alla classifica, con due ...Torna al suo posto dopo la sostituzione di giovedì, il Var lo salva dall'uscita incerta sul rigore revocato, Altare gli piega le mani. Guarda tutta laA TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi L'...Ci dispiace perché avremmo potuto quasi chiudere la questione, ma ora avremo una settimana per preparare la partita contro l'Empoli, che gioca il miglior calcio della Serie A. Siamo preoccupati, ma ...Allo stadio Bentegodi, per la 36esima giornata del campionato di serie A, il Milan batte l'Hellas Verona 3 a 1 ...