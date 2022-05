Atalanta, Djimsiti: «Vogliamo riscattarci dopo la Salernitana» (Di domenica 8 maggio 2022) Il difensore dell’Atalanta Djimsiti ha parlato prima della partita contro lo Spezia Berat Djimsiti, difensore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro lo Spezia. LE PAROLE – «Vincere può avere tanto valore, sia per la lotta all’Europa che per noi. L’ultima partita non abbiamo giocato molto bene, Vogliamo riscattarci». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022) Il difensore dell’ha parlato prima della partita contro lo Spezia Berat, difensore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro lo Spezia. LE PAROLE – «Vincere può avere tanto valore, sia per la lotta all’Europa che per noi. L’ultima partita non abbiamo giocato molto bene,». L'articolo proviene da Calcio News 24.

PapuGomeziano : Sostituzione Djimsiti - Scalvini fa capire che anche Gasperini ormai è l’ombra grottesca di quello degli altri anni… - hiklet1 : Gasperini che toglie Scalvini ovvero l'unico difensore che stava giocando bene per mettere Djimsiti reduce dal capo… - OfficialUSS1919 : L'#Atalanta rientra in campo con due novità di formazione: Pasalic e Djimsiti prendono il posto rispettivamente di Scalvini e Demiral. - Atalantinicom : #Atalanta - Lo sfogo di Gritti: '100 tv in campo, ma non siamo ancora riusciti a rivedere il fallo su Djimsiti... -