Ultime Notizie Roma del 07-05-2022 ore 20:10 (Di sabato 7 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione la guerra in Ucraina in primo piano appello su telegram del presidente zielinski in vista del prossimo anno di maggio giorno della Vittoria per la Russia il Cremlino posso farlo con azioni proprio in Ucraina chiedo a tutti i nostri cittadini specie in questi giorni di non ignorare le sirene antiaeree Per favore si tratta della vostra vita della vita dei vostri figli le parole le cartucce hanno intanto sparato ieri sulla colonna di 15 auto di Civili in fuga da una città occupata da mosca nella regione di kharkiv uccidendo almeno 4 persone più carini hanno respinto J Chi ha battuto 14 droni dell’esercito di moschea distrutti veicoli da combattimento pagina che ho vinto nell’ultima settimana la percentuale dire infezioni sulla totale dei casi segnalati ... Leggi su romadailynews (Di sabato 7 maggio 2022)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione la guerra in Ucraina in primo piano appello su telegram del presidente zielinski in vista del prossimo anno di maggio giorno della Vittoria per la Russia il Cremlino posso farlo con azioni proprio in Ucraina chiedo a tutti i nostri cittadini specie in questi giorni di non ignorare le sirene antiaeree Per favore si tratta della vostra vita della vita dei vostri figli le parole le cartucce hanno intanto sparato ieri sulla colonna di 15 auto di Civili in fuga da una città occupata da mosca nella regione di kharkiv uccidendo almeno 4 persone più carini hanno respinto J Chi ha battuto 14 droni dell’esercito di moschea distrutti veicoli da combattimento pagina che ho vinto nell’ultima settimana la percentuale dire infezioni sulla totale dei casi segnalati ...

